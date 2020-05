Usando uma máscara cirúrgica, Marcelo Rebelo de Sousa falava aos jornalistas no Chiado, em Lisboa, onde hoje se deslocou, para comprar livros, simbolicamente, no dia em que as livrarias passaram a poder estar novamente abertas ao público, embora com novas regras, devido à pandemia de COVID-19.

Saudado à distância por algumas pessoas, a quem também acenou, o chefe de Estado fez questão de assinalar que decidiu passar a andar sempre de máscara com o fim do estado de emergência, às 23:59 de sábado, e o início da situação de calamidade.

"Eu agora ando com máscara, mesmo na rua, desde o momento em que começou esta abertura, exceto no carro", afirmou.

Mais à frente, repetiria a mensagem: "Desde o início, usava máscara para entrar em sítios fechados, e agora decidi, a partir desta altura em que se multiplicam os contactos de rua, passar a usar a máscara também na rua, e as luvas dentro dos sítios onde faço compras e toco nas coisas".

A partir de domingo, dia em que começou a vigorar a situação de calamidade, o Governo estabeleceu que "é obrigatório o uso de máscaras ou viseiras para o acesso ou permanência nos espaços e estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, nos serviços e edifícios de atendimento ao público e nos estabelecimentos de ensino e creches pelos funcionários docentes e não docentes e pelos alunos maiores de seis anos" e também "na utilização de transportes coletivos de passageiros".