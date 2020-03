O movimento ‘ISTAR contra o Covid-19’ foi lançado no Facebook pelo caravanista Pedro Castro, depois de um amigo o informar das dificuldades de alojamento das equipas hospitalares.

“Inicialmente, hesitei, mas enviei um ‘e-mail’ ao Centro Hospitalar de Gaia e o presidente do Conselho Diretivo prontamente respondeu e agradeceu a ajuda”, conta Pedro Castro à agência Lusa, que gere o grupo “ISTAS” no Facebook, onde estão inscritos 16 mil caravanistas e autocaravanistas.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

A partir dessa rede social lançou um apelo na terça-feira, para quem quisesse também ceder caravanas e autocaravanas, e recebeu elevada adesão.

“O pessoal aderiu e fizemos contactos com as autoridades regionais de saúde (ARS) Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Algarve e Alentejo. Temos como parceiros várias empresas do setor, como a Parracho, Gofree, Campocalmo, Albicampo e Indie Campers, que se juntaram e cederam o seu equipamento”, diz Pedro Castro, entusiasmado com a reação que teve.

“Facilmente atingimos a centena e já hoje ultrapassámos as 200. Foi gratificante ver a resposta. E vai haver mais”, diz o organizador.

Atualmente, o movimento está a articular com as ARS para perceber as necessidades e distribuir as viaturas de alojamento, mas 14 caravanas e autocaravanas vão ser já encaminhadas para o Norte, repartidas pelos hospitais de Gaia, São João, Santo António Pedro Hispano, Guimarães e Penafiel.

“Vão servir para a pernoita de auxiliares, médicos e enfermeiros. Esta é uma medida preventiva e não proativa. Quase de certeza vamos entrar em rutura e muitos dos nossos profissionais de saúde vão ficar impedidos de ir a casa. Isto é uma forma de, mais ou menos, terem um descanso digno”, sublinha Pedro Castro.