“Neste momento, 28 dessas Pousadas da Juventude já estão a albergar profissionais de saúde que não queiram deslocar-se para casa para não contaminar as suas famílias, pessoas em quarentena ou isolamento e idosos deslocados de lar”, afirmou António Lacerda Sales na conferência de imprensa diária para fazer um balanço da pandemia em Portugal.

O governante explicou que foram disponibilizadas “todas as Pousadas da Juventude para ajudar na resposta ao combate à covid-19”, num total de “mais de 2.400 camas em todo o país, 400 das quais reservadas à população sem-abrigo”.

Segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, em Portugal estão registadas 409 mortes, mais 29 do que na véspera (+7,6%), e 13.956 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 815 em relação a quarta-feira (+6,2%).

Dos infetados, 1.173 estão internados, 241 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 205 doentes que já recuperaram.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até ao final do dia 17 de abril, depois do prolongamento aprovado no dia 02 de abril na Assembleia da República.