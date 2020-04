O número total de casos de contágio é agora de 98.476, mais 4.605 do que no dia anterior, acrescentou.

No domingo, tinham sido registadas mais 778 mortes e 5.262 novos casos de pessoas infetadas relativamente ao dia anterior.

Os números das mortes referem-se apenas a pacientes diagnosticados com covid-19 que morreram no hospital até às 17:00 da véspera e são compilados a partir de dados das direções regionais de Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte.

O número de pessoas infetadas é contabilizado de forma diferente e inclui os diagnósticos feitos até às 09:00 de hoje.

Portugal, em estado de emergência até 17 de abril e onde o primeiro caso de covid-19 foi confirmado no dia 02 de março, está na terceira e mais grave fase de resposta à doença (Fase de Mitigação), ativada quando há transmissão local, em ambiente fechado, e/ou transmissão comunitária.

Os últimos dados oficiais indicam que Portugal regista 599 mortos associados à covid-19 e 18.091 pessoas infetadas.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia de covid-19, já infetou mais de dois milhões de pessoas em todo o mundo, levando à morte de quase 127 mil.

Mais de 428 mil doentes foram considerados curados.