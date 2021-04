COVID-19. Mais 506 infetados e um morto em 24 horas. R(t) mantém-se igual e internamentos baixam

Portugal apresenta uma incidência de 72,1 casos de infeção por SARS-CoV-2/COVID-19 por cada 100.000 habitantes - uma ligeira descida face aos 72,7 de quarta-feira - e um índice médio de transmissibilidade R(t) nacional de 0,98 (igual ao de há dois dias). No território continental, o R(t) também se fixou nos 0,99, o mesmo valor que quarta-feira.

A região Norte é a área do país com maior número de infeções acumuladas, com 334.762 (+247), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (315.404, +126), da região Centro (118.363, +69), do Alentejo (29.662, +7) e do Algarve (21.508, +33). Nos Açores existem 4.636 casos (+15) e na Madeira 9.062 casos (+9).

Faixas etárias mais afetadas

O maior número de óbitos concentra-se entre as pessoas com mais de 80 anos, com 11.160 (=) registadas desde o início da pandemia, seguidas das que tinham entre 70 e 79 anos (3.608, +1), entre 60 e 69 anos (1.518, =), entre 50 e 59 anos (461, =), 40 e 49 anos (153, =) e entre 30 e 39 anos (41, =).

Há ainda 12 mortes registadas entre os 20 e os 29 anos (=), duas entre os 10 e os 19 anos (=) e duas entre os 0 e os 9 anos (=).

Os dados indicam que, do total das vítimas mortais, 8.908 (+1) são do sexo masculino e 8.049 (=) do feminino.

A faixa etária entre os 40 e os 49 anos é a que tem maior incidência de casos, contabilizando-se um total de 138.454 casos (+159), seguida da faixa etária entre os 50 e os 59 anos, com 123.594 casos (+140), e da faixa etária dos 30 aos 39 anos, com 119.814 (+126). Logo depois surge a faixa etária dos 20 aos 29 anos, com 119.072 infeções (+121).

Desde o início da pandemia, houve 378.047 homens infetados e 455.046 mulheres, sendo que se desconhece o género de 304 pessoas.