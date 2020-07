Marta Temido, que falava hoje no parlamento, numa audição perante a Comissão da Saúde, salientou que o excesso de mortalidade geral por todas as idades e por todas as causas foi de mais 9%, ou 2.973 óbitos, de março a 21 de junho de 2020.

Este excesso de mortalidade é em comparação com o mesmo período do ano passado, esclareceu fonte do ministério à Lusa.

Entre janeiro e 21 de junho, o excesso de mortalidade geral por todas as idades foi de 1.704 óbitos, mais 3%, tendo em conta a média dos anos de 2015-2019, acrescentou a ministra.

O primeiro óbito oficial por covid-19 ocorreu em 16 de março.

Segundo a governante, de 24 de março a 13 abril o número de óbitos por todas as causas e de todas as idades esteve várias vezes “acima da linha de base e em várias vezes ultrapassou o limite de confiança de 95%/99%”.