O líder do principal partido da oposição, Keir Starmer, lembrou que países como França, Alemanha, Espanha e Bélgica já estão a aliviar as medidas de distanciamento social e referiu também que Escócia e País de Gales, que, juntamente com Inglaterra e Irlanda do Norte, formam o Reino Unido, já divulgaram documentos com diretivas para o final do período de confinamento.

“Atrasar arrisca não só ficar para trás de outros países, mas também a abordagem bem-sucedida das quatro nações até agora. Queremos apoiar o governo na estratégia de saída e apoiar a abordagem de quatro nações para sairmos todos ao mesmo tempo e, de preferência, da mesma maneira”, avisou.

Mas o ministro dos Negócios Estrangeiros, Dominic Raab, que representou o primeiro-ministro, Boris Johnson, no debate semanal com os deputados na Câmara dos Comuns, disse que o plano não será conhecido antes da próxima semana, quando é esperado um parecer especialistas médicos e científicos que aconselham o governo.

Raab disse que “será difícil estabelecer posições antes de ter a informação do SAGE [Grupo de Aconselhamento Científico para Emergências] sobre a taxa de contágio de infeção e taxa de mortalidade”.

Apesar de ter regressado ao trabalho na segunda-feira após duas semanas de convalescença da infeção com o novo coronavírus que levou à sua hospitalização, incluindo três dias nos cuidados intensivos, o primeiro-ministro faltou hoje ao debate devido ao nascimento do filho esta manhã.