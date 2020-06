Este programa, que irá ser desenvolvido entre os meses de julho e setembro, pretende minimizar prejuízos causados no setor do turismo pela pandemia da covid-19, sobretudo pelo fecho das fronteiras, referiu, em conferência de imprensa, o presidente da ERT-RL, Vítor Costa.

“Estamos a entrar numa fase em que temos de pôr a cabeça de fora e esperar que haja alguma dinâmica. E aqui será fundamental o turismo interno”, afirmou.

A estratégia da ERT-RL, em parceria com a Associação de Turismo de Lisboa, apresenta propostas desenhadas para turistas de todas as partes do país, mas também da região de Lisboa, e contempla dormidas em hotéis da capital, visitas a museus e monumentos e a realização de experiências.

No total serão seis as experiências que poderão ser adquiridas, que contemplam percursos de arte urbana em bairros de Lisboa e Loures, um jantar numa casa de fado, passeio de barco no rio Sado, visitas a adegas e passeios nos concelhos de Mafra, Sintra e Cascais.

Relativamente à experiência na casa de fados (jantar e espetáculo), por exemplo, o presidente da ERT-RL referiu que terá um preço de 25 euros, “um valor justo e acessível para os portugueses”.