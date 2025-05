'O Mapa' é o novo programa de turismo que vai estrear no dia 8 de junho, na TV Globo Portugal, "numa homenagem ao mês de Portugal", e com a atriz brasileira Úrsula Corona no papel de apresentadora.

Num comunicado enviado às redações, destacam que Úrsula Corona vai percorrer o norte do país em quatro episódios, "levando os espectadores e turistas por caminhos fora das rotas tradicionais". "Cada paragem revela saberes, sabores e histórias de vida, contadas por quem vive e sente profundamente cada lugar."

Os episódios vão ser transmitidos nos dias 8, 15, 22 e 29 de junho. "Livraria Lello, Casa da Música, Estádio do Dragão - Futebol Clube do Porto, Fundação Serralves, Museu Municipal da Filigrana de Gondomar, IVDP – Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, Casa da Mariquinhas (a Casa de Fados mais antiga do Porto) são apenas alguns dos locais icónicos visitados", revelam ainda.

"Outro ponto relevante e diferenciador deste programa é a rúbrica 'O Mapa para Todos', que trata o tema da acessibilidade no turismo", acrescentam. "Com mais de 1 bilhão de pessoas com deficiência no mundo, o turismo acessível representa um dos maiores mercados em potencial. Além de revelar lugares encantadores, 'O Mapa' levanta temas fundamentais de inclusão e acessibilidade, refletindo dados da UNWTO (Organização Mundial do Turismo), que apontam que a demanda turística global pode crescer até 44% ao ano com destinos realmente acessíveis", pode ler-se na mesma nota.

