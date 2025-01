Inspirada pelo bicentenário de nascimento de Camilo Castelo Branco, um dos escritores mais queridos da literatura portuguesa, e pela sua obra Amor de Perdição, a Livraria Lello desafiou a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) a incentivar os restaurantes nacionais a renomearem a sobremesa “Romeu e Julieta”, feita com queijo e marmelada, como “Simão e Teresa”, homenageando, assim, os protagonistas deste romance intemporal.

“Vários restaurantes nacionais, entre os quais os portuenses Ernesto, O Gaveto, Rogério do Redondo, Cafeína, Terra, Porta Rossa, Lucrécia e Casa Vasco aderiram ao menu e espera-se que, até ao arranque da iniciativa, a 13 de janeiro, outros restaurantes se juntem. No mesmo dia, a aniversariante Livraria Lello tem a entrada livre (entre as 10h00 e as 19h00) para todos os visitantes”, informa aquele espaço portuense.

“Este aniversário assinala o arranque de um ano temático dedicado ao amor — uma força transformadora e essencial para enfrentar os desafios do presente. Ao longo de 2025, o amor será explorado nas suas diferentes vertentes, começando pelo amor romântico, inspirado pelo bicentenário de Camilo Castelo Branco e pela sua obra-prima Amor de Perdição. Com esta ação esta particular quisemos usar a gastronomia como uma ponte para aproximar o público da literatura e das artes, mostrando que a cultura portuguesa é feita de sabores e histórias que atravessam gerações”, adianta Aurora Pedro Pinto, administradora.

“Esta iniciativa simboliza a fusão da tradição literária com a criatividade gastronómica, reforçando a missão desta parceria: transformar a herança cultural de Portugal em experiências memoráveis”, adianta Ana Jacinto, secretária-geral da AHRESP. “A recriação da sobremesa ‘Teresa e Simão’ demonstra como a valorização da cultura pode ser integrada nas práticas da restauração, ajudando a contar histórias e a criar memórias”, continua.

O programa comemorativo, a realizar-se durante a manhã de 13 de janeiro, inclui várias surpresas, entre as quais a presença da Paupério, que se associa às celebrações, com a famosa Marmelada dos Namorados, produzida de forma artesanal”, lemos em comunicado.