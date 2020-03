A autarquia irá transferir "de imediato", embora o habitual seja no mês de maio, "as primeiras tranches das verbas contratuais - cerca de 600 mil euros - relativas a múltiplos projetos de associações e organismos que trabalham em Lisboa nas áreas dos sem-abrigo, deficiência, envelhecimento, apoio às famílias e à infância e saúde", lê-se num comunicado enviado às redações.

"Com esta transferência, é assegurada também a manutenção e reforço dos apoios destinados aos equipamentos e equipas de proteção à população sem abrigo", acrescenta a mesma nota.

A Câmara de Lisboa, liderada por Fernando Medina (PS), deu também indicação, no âmbito dos apoios municipais e dos contratos-programa que tem com várias Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), para que estas entidades faturem "todos os bens necessários para o combate à epidemia do Covid-19".

"Todas estas medidas têm em conta a emergência de saúde pública de âmbito internacional relativa à doença Covid-19, declarada pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março de 2020, como uma pandemia, porque importa garantir que as entidades que trabalham na cidade ao nível do apoio aos cidadãos mais vulneráveis mantenham a sua capacidade de atuação", refere ainda a autarquia.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 231 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 9.350 morreram.