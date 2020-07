“Muitos países que voltaram a ter aumento do número de casos [de covid-19] tomaram a decisão de usar máscara em todos os espaços”, lembrou o presidente da Câmara de Leiria.

Por isso, a campanha Leiria Regressa 2.0 está a recomendar a utilização da máscara tanto em espaços fechados como abertos, envolvendo um conjunto de viaturas e condutores em ações de sensibilização em pontos sensíveis do concelho.

“Antecipámos um bocadinho essa necessidade, reforçando a importância de utilização da máscara sempre”, explicou Gonçalo Lopes, numa apresentação que decorreu num dos parques da cidade, junto ao rio Lis, zona interditada no início da pandemia devido à presença de elevado número de pessoas.

O autarca reconhece que em Leiria, “no regresso à normalidade”, houve “em alguns momentos um esquecimento da preocupação em usar máscaras e de se estar protegido”. Acresce que o número crescente de casos em Lisboa, “com a qual a cidade e concelho têm fortes ligações, sobretudo económicas”, levou o município a reforçar os alertas para a utilização de máscaras até ao ar livre.

A campanha envolve 16 viaturas caracterizadas com imagem semelhante às da PSP. A tripulação é constituída por elementos dos Bombeiros Municipais, do Teatro José Lúcio da Silva e da equipa de prevenção da Praia do Pedrógão, que vão utilizar uniforme próprio.

“Servirão de veículos de patrulha, não o sendo, mas sendo parecidos”, explicou Gonçalo Lopes, acrescentando que as equipas farão “sentinela e patrulhamento” mesmo sem autorização para impor a utilização de máscara.