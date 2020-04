Em comunicado, o município refere que já foram testados mais de 1.800 utentes e profissionais de 32 instituições do concelho, na sua esmagadora maioria através do programa de rastreio promovido pelo Município.

No total, foram contratualizados mais de 3.000 testes, para abranger todo o universo de utentes e profissionais das instituições do concelho, num investimento superior a 250 mil euros, metade do qual já foi concretizado.

Os dados foram hoje adiantados pelo presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio, durante uma visita à Unidade de Rastreio do Carandá, que contou com a presença de Eduardo Pinheiro, secretário de Estado responsável pela execução do Estado de Emergência no Norte de Portugal.

"Contando agora também com o apoio do Governo, através da Cruz Vermelha, estamos a acelerar a realização dos testes aos profissionais, ao mesmo tempo que prosseguimos os testes a utentes a expensas da autarquia, pelo que até ao final da semana acredito que todos os profissionais e todos os utentes das instituições de Braga estarão testados", afirmou o autarca, citado no comunicado.

A Unidade de Rastreio do Carandá resultou de uma parceria entre o Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Braga, a Câmara Municipal de Braga e o grupo DST, que disponibilizou todas as instalações gratuitamente.