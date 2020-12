No concelho mantém-se ainda ativo o surto no Lar da Santa Casa da Misericórdia de Alcanede, que regista hoje 25 pessoas infetadas com o novo coronavirus, enquanto no Lar da Misericórdia de Pernes, que chegou a ter 57 infetados, o número baixou para 10.

O número de óbitos por covid-19 no concelho subiu para 40, sendo que 13 deles ocorreram na comunidade e os restantes em instituições de acolhimento de idosos - as casas de repouso Idoso Feliz (oito) e Fonte Serrã (sete), o lar da Santa Casa da Misericórdia de Santarém (seis), a residência sénio Quinta Valmonte (quatro), o Centro Social Serra do Alecrim, em Alcanede (um) e o lar da Misericórdia de Pernes (um).

A Casa de Acolhimento Paraíso dos Anjos, na povoação da Romeira, não legalizada pela Segurança Social, que chegou a ter 13 pessoas infetadas, conta agora com apenas um caso ativo.

Santarém tem hoje 212 casos ativos, mais 24 do que na terça-feira.

O município integra os concelhos de risco elevado, os que têm mais de 240 novos casos de infeção por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, estando em vigor o recolher obrigatório durante a semana das 23:00 às 5:00 e o encerramento dos estabelecimentos comerciais às 22:00 e dos restaurantes e equipamentos culturais às 22:30.

Em Portugal, morreram 5.192 pessoas dos 332.073 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.