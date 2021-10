A informação foi divulgada em comunicado pela Autoridade de Saúde Regional, que disse estar ativado o plano de contingência do lar Luís Soares de Sousa, em Ponta Delgada, ilha de São Miguel, desde segunda-feira, aquando do “surgimento de sintomas”.

Também naquele dia foram suspensas as visitas aos utentes do lar, acrescentou aquela entidade.

“Com o surgimento de sintomas, foi ativado o plano de contingência do lar e foram testadas as pessoas que revelaram sintomatologia, bem como os contactos próximos”, descreve a Autoridade.

Com a “testagem subsequente”, registaram-se “16 casos positivos, sendo cinco respeitantes a profissionais do lar e 11 respeitantes a utentes”.

“A situação está a ser acompanhada pela Delegação de Saúde de Ponta Delgada”, indica.

Os Açores registaram ontem 28 novos casos de covid-19, dos quais 20 na ilha de São Miguel, cinco em Santa Maria, dois no Faial e um na Terceira, informou a Autoridade de Saúde Regional.

No seu comunicado diário, aquela entidade adiantou que os novos casos, registados nas últimas 24 horas, resultaram de 840 análises realizadas em laboratórios convencionados e seis em laboratórios não convencionados.

"Em São Miguel, 12 dos novos casos foram registados no concelho de Ponta Delgada, cinco no concelho da Ribeira Grande, um em Vila Franca do Campo e um no concelho da Lagoa. Dois casos correspondem a outros tantos viajantes, não residentes, com resultados positivos no rastreio à chegada e por sintomatologia. Os restantes casos correspondem a transmissão comunitária", lê-se no comunicado.

A Autoridade de Saúde dos Açores explica ainda que "os cinco casos positivos agora registados" em Santa Maria "correspondem a transmissão local".

No Faial, "os dois casos registados correspondem a viajantes, não residentes, com resultados positivos no rastreio por sintomatologia", acrescenta, indicando que o novo caso positivo na Terceira é "referente a um viajante, residente, com resultado positivo no rastreio por sintomatologia".

Hoje continuam internados seis doentes, todos no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, nenhum se encontra em Unidade de Cuidados Intensivos.

O arquipélago regista presentemente 164 casos positivos ativos, sendo 149 em São Miguel, seis em Santa Maria, quatro no Faial, três na Terceira e dois no Pico.