Neste almoço inaugural, em que o mar e a terra se encontram, a cozinha de autor do chef Vítor Sobral harmoniza com os vinhos alentejanos da Herdade do Sobroso, nomeadamente com a gama Cellar Selection.

O evento contará com a presença da CEO da Herdade do Sobroso, Sofia Ginestal Machado, e do enólogo Filipe Teixeira Pinto, que irão conduzir os participantes numa viagem sensorial pelo terroir do Alentejo, na mesma latitude da ilha açoriana.

Numa fusão entre os sabores do Atlântico e os produtos locais e sazonais dos Açores, o chef Vítor Sobral preparou um menu que conta, nas entradas, com Cavalada curada, emulsão de beterraba e gengibre, pistácio e limão galego; Lâminas de vazia maturada, creme de amêndoa e pickles de ananás e aipo, e Salmonete frito, escabeche de alho-francês com creme de maracujá.

O prato principal desvenda uma Bochecha de novilha a baixa temperatura, molho de vinhos, ervilhas fumadas e inhame. Para terminar, Queijo, compota de ameixa e tostas e “Babá au Rum” aromatizado em calda de especiarias com sorvete de lima.

Na cozinha do Santa Bárbara, o chef Vítor Sobral conta com a ajuda do chef residente, Bruno Schmatz, que traz consigo a experiência de 11 anos em cozinhas do Brasil e dos Açores, a par de Filomena Costa, chef pasteleira.

O menu de 5 de abril (12h30), de 6 momentos com harmonização de vinhos, orça os 65€ por adulto e 35€ por criança.

As reservas podem fazer-se pelo telefone: 296 470 360 ou pelo e-mail resort@santabarbaraazores.com