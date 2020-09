Em comunicado, a empresa avançou que, apesar das medidas implementadas no âmbito da COVID-19, na residência sénior do Montepio na Rua do Breiner, no Porto, morreram 16 residentes, que lá permaneciam "há mais de cinco anos".

Segundo a Residência Montepio, os 16 utentes apresentavam "várias comorbilidades", tais como, doenças cardiovasculares, patologias respiratórias crónicas, diabetes e elevado nível de dependência.

O comunicado surge no seguimento de uma notícia divulgada pelo jornal Público que, tendo por base números disponibilizados pela Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte, avançava que o surto de COVID-19 provocou a morte de 16 pessoas, num universo de 48 infetados, dos quais 29 são utentes e 19 funcionários da instituição.

"O número de mortos nesta unidade do Porto é elevado face ao número de infetados, sendo a taxa de letalidade de 55%", refere o diário, mas a empresa contraria a percentagem, afirmando que a taxa de letalidade no lar do Porto situa-se nos 22%.

"Percentagem considerada baixa, atendendo à média de idades dos residentes - 90 anos", lê-se na missiva.