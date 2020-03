De acordo com a RTP, tratam-se de duas mulheres com ligação a um outro doente que testou positivo e que está internado na mesma unidade de saúde. Uma tem cerca de 20 anos e outra 60, segundo a mesma fonte.

Neste momento, Portugal totaliza quinze infeções por COVID-19. Estes novos casos de infeção somam-se aos 13 contágios confirmados nos últimos dias: quatro em Lisboa, oito no Porto.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

De acordo com o boletim epidemológico enviado pela DGS no final da tarde de sexta-feira, havia 34 novos casos suspeitos de COVID-19 em Portugal, o que elevava para 181 o número total de suspeições em Portugal desde janeiro.

A DGS informava, também, que havia 30 pessoas a aguardar resultados laboratoriais e 354 em vigilância pelas autoridades de saúde.

Fase de contenção alargada

Portugal mantém-se em “fase de contenção alargada”, referiu ontem Marta Temido, em declarações aos jornalistas, indicando que não existe ainda um cenário de mitigação do surto, como já acontece em outros países da UE com mais casos. A ministra da Saúde apelou para uma “utilização criteriosa dos equipamentos de proteção individual”, notando que “não são todas as pessoas que precisam de máscaras”.

Em Portugal, segundo a ministra, existe uma quantidade de equipamentos que permite ao Governo estar “tranquilo”, tanto relativamente aos ‘stocks’ da reserva estratégica nacional, como a outros em instituições como a Cruz Vermelha Portuguesa. “Mas não temos quantidades que nos permitam, nesta fase, partilhá-los” com outros países da UE, apontou.

Falando sobre a reunião de ministros da Saúde em Bruxelas, Marta Temido apontou que do encontro saiu “a preocupação de coordenação, de articulação e, sobretudo, a ativação de mecanismos que existem na UE para compras conjuntas, para programação conjunta”. “O que a senhora comissária [da Saúde, Stella Kyriakides] nos garantiu é que, na próxima semana, estarão em marcha medidas relacionadas com essa questão dos equipamentos de proteção individual e que também está a ser feito um trabalho de acompanhamento daquilo que são as insistências nas linhas de distribuição”, apontou.

Hospital de campanha vai ser instalado no Santa Maria

Vai ser instalado um hospital de campanha no Hospital Santa Maria, em Lisboa, para fazer a triagem a doentes suspeitos de infeção pelo COVID-19.

A estrutura provisória foi requisitada à Cruz Vermelha Portuguesa e faz parte do lote de equipamentos que a instituição já disponibilizou ao Ministério da Saúde.

"Vão ser colocadas essas infraestruturas nos hospitais que possam requerer ambiente de isolamento específico para doentes suspeitos a fim de não estarem próximos dos doentes que procuram dos doentes que procuraram as urgências habitualmente", revela Francisco George à TSF.

DGS afasta restrições em visitas a lares de idosos

A diretora-geral da Saúde afirmou esta sexta-feira que o atual estado da epidemia de Covid-19 em Portugal não justifica, para já, a restrição de visitas a lares de idosos. “Não estão desaconselhadas visitas, não há ainda esse grau de risco”, afirmou Graça Freitas à saída de uma reunião com o Instituto da Segurança Social e os parceiros do setor social e solidário, justificando que “à data, só há casos esporádicos em Portugal, ainda não há transmissão comunitária ativa do vírus”.

Vírus continua a alastrar

O número de pessoas infetadas pelo novo coronavírus aumentou para 100.842, das quais 3.456 morreram, em 92 países e territórios, segundo um balanço divulgado pela agência noticiosa France Presse (AFP), com dados atualizados às 17:00 de ontem.

Em relação à contagem realizada na quinta-feira à mesma hora, houve 3.332 novos casos e 110 mortes, de acordo com dados reunidos pela AFP junto de autoridades nacionais em todo o mundo e da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Veja em baixo o mapa interativo com os casos de coronavírus confirmados até agora

Se não conseguir ver o mapa desenvolvido pela Universidade Johns Hopkins, siga para este link.

Coronavírus: como passou de animais para humanos?