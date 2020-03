“Mas, não encontro nada, por enquanto e pela informação que temos, que nos diga que em Itália descobrimos um fenómeno que é diferente do que acontece em outras partes do mundo”, nomeadamente China, Coreia do Sul e Irão, realçou o especialista em saúde pública.

Constantino Sakellarides falou à Lusa na segunda-feira, dia em que Itália ultrapassou a fasquia dos 9.000 casos de contágio (dos quais 724 pessoas tinham recuperado) desde o início da crise e contabilizava 463 mortes associadas ao novo coronavírus.

Estes números tornaram Itália o caso mais grave da epidemia fora da China, onde a nova estirpe foi detetada pela primeira vez em dezembro.

Sobre a taxa de mortalidade associada ao vírus e registada até à data em Itália, nomeadamente entre as pessoas mais idosas, o especialista de saúde pública, e apesar de admitir tratar-se de um dos países mais envelhecidos da Europa e da idade avançada ser um fator de risco, prefere focar-se no método de cálculo dos óbitos, ou seja, se o cálculo está a ser feito em função da população do país ou se o cálculo é em função do número de doentes.

As autoridades italianas explicaram, até ao momento, que a maioria das mortes ocorre em pessoas idosas, sobretudo octogenários e nonagenários, assim como em pessoas já afetadas por patologias graves.

Itália é o país da Europa com a população mais envelhecida e apenas o segundo do mundo a seguir ao Japão: 22,6% da população tem mais de 65 anos e a esperança de vida é de 85 anos para as mulheres e 81 para os homens.

Momentos depois das declarações de Constantino Sakellarides à Lusa, o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, anunciava que as medidas de quarentena, já impostas no norte, iam ser expandidas a todo o país num esforço para conter a propagação do novo coronavírus.

Estas medidas sem precedentes abrangem uma população de 60 milhões de pessoas.

Ainda à Lusa, Constantino Sakellarides realçou a importância de ser “cuidadoso” nas análises e “não especular” com a informação disponível.

O especialista frisou ainda a importância de “não perder a confiança nas instituições”.

“Se perdermos o equilíbrio desta perceção sobre o que se passa no país, o nosso comportamento não favorece a contenção do fenómeno”, concluiu.