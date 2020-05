Portugal regista hoje 1.163 mortes relacionadas com a COVID-19, mais 19 do que na segunda-feira, e 27.913 infetados, mais 234, segundo o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direção Geral da Saúde. Em comparação com os dados de segunda-feira, em que se registavam 1.144 mortos, hoje constatou-se um aumento de óbitos de 1,7%.

Relativamente ao número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus (27.913), os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS) revelam que há mais 234 casos do que na segunda-feira (27.679), representando uma subida de 0,8%.

