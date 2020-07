“A partir da meia-noite de hoje e até ao domingo de manhã, até nova ordem, os restaurantes e complexos desportivos vão permanecer encerrados, assim como centros comerciais, cabeleireiros, bibliotecas, jardins zoológicos, museus, piscinas, parques de atração turística, e os elétricos não vão circular”, indica um comunicado do gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e do ministro da Saúde.

Sexta-feira corresponde ao início do ‘shabbat’ e muitos restaurantes normalmente não se encontram em funcionamento.

O domingo é o dia que corresponde ao início da semana, em Israel.

De acordo com a norma divulgada hoje, as praias vão ser interditadas a partir do dia 24 de julho, aos fins de semana.

A partir de hoje, os grupos não podem ultrapassar as dez pessoas nos locais fechados e vinte pessoas ao ar livre, com exceção dos locais de trabalho devidamente autorizados.