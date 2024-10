Começamos a semana sob as energias de um Sol em Balança, fortemente pressionado por Plutão em Capricórnio e por Marte em Caranguejo, marcando um período difícil, tenso e denso, em que mudanças transformadoras podem acontecer repentinamente.

Esta pode ser uma semana bastante complicada, em que devemos manter a “cabeça no lugar” para darmos passos seguros na direção das nossas metas. A partir do dia 15, Plutão começa a pressionar Marte, que, por sua vez, pressiona o Sol em Balança e Quíron, que está em Carneiro. Esta energia intensa e perturbadora fará parte dos nossos dias, até porque, no dia 17, seremos impactados pela mais difícil Lua Cheia deste ano, que acontece em Carneiro e chega sob a pressão de Plutão e Marte. Na fase Cheia da Lua, as nossas emoções ficam mais afloradas e amplificadas e, normalmente, sentimos uma grande dificuldade em mantê-las sob controlo.

Em tensão com Marte, a dificuldade de conter o nosso impulso e raiva aumenta ainda mais, e com Plutão, fechando essa energia e pressionando Sol e Marte, tudo se torna quase impossível de controlar. Pode ser um período coletivamente perigoso, em que as guerras se tornam ainda mais sangrentas e destrutivas do que têm sido. A destrutividade pode atingir níveis inimagináveis. O melhor que podemos fazer por nós nesta fase, que não termina com o fim da fase lunar (o ápice dura aproximadamente 5 dias), é preservarmo-nos, evitando a todo o custo envolvermo-nos em provocações, discussões e conflitos desnecessários, bem como em ambientes e com pessoas tóxicas e locais perigosos.

A energia, de facto, é muito densa e difícil de lidar. Precisamos de meditar e rezar diariamente, focando na paz interior e no mundo, que reflete apenas a ausência de paz interior que trazemos e que é refletida no coletivo. Vamos lembrar que Putin e Netanyahu são Balanças, que o Irão tem Ascendente em Carneiro e Israel em Balança, os signos que serão pressionados nas próximas semanas. Se pudermos gerar uma pequena porção de paz, que essa pequena porção se amplie e se transforme em paz coletiva, que brota da consciência individual.

O mundo precisa dessa pequena porção de consciência e paz, gerada por cada um de nós, por mais difícil que nos seja. Portanto, meditem e orem pela paz, dentro de vós e no planeta. Como se não bastasse esta tremenda tensão com que teremos de lidar, Vénus, o planeta do amor e dos relacionamentos, é fortemente pressionada por Urano, o planeta dos imprevistos. Urano traz nervosismo e imediatismo, mas não é um bom momento para ações e reações impulsivas. A semana pede cuidado, racionalidade e muito amor no coração.

Esta energia aumenta ainda mais a tendência já existente de rompimentos que resultam de discussões severas. Por isso, vamos respirar fundo várias vezes, controlar os nossos impulsos e aumentar a influência do nosso sistema nervoso autónomo, responsável pelos estados de calma e relaxamento. Vamos preparar o nosso corpo, mente e espírito para enfrentarmos energias tão difíceis.

No fim de semana, Vénus deixa Escorpião e começa a transitar por Sagitário, trazendo uma pitada de leveza aos nossos dias, um ar um pouco mais puro para respirarmos. É um sopro de alegria e prazer, um pequeno mimo que nos é oferecido pelo Universo perante dias tão desafiadores e difíceis. Se cada um de nós cuidar do pequeno espaço interno e externo que habitamos, quem sabe não conseguimos ampliar a energia de paz e amor, que nunca foi tão necessária quanto neste momento. Que o Universo se volte para nós e coloque a sua mão sobre a Terra!