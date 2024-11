O início da semana será emocionalmente estável e teremos tendência para cumprir os nossos compromissos. Segunda e terça-feira durante o dia estaremos sob essa energia e, na quarta-feira, tudo começa a ficar mais tenso. Já na terça à noite, Plutão entra definitivamente em Aquário, onde permanecerá por 20 anos.

A sua entrada neste signo tende a ser triunfal, pois imediatamente pressiona Marte, agora ambos no mesmo eixo zodiacal. Conteúdos pouco louváveis tendem a emergir com mais força e clareza do inconsciente pessoal e coletivo, trazendo dias de grande tensão, em que devemos estar atentos a uma boa dose de agressividade e até violência, tanto em nós como nas pessoas ao nosso redor.

Todo o cuidado é pouco com acidentes, lutas e discussões que, mesmo que pareçam insignificantes, podem ganhar uma dimensão inimaginável. Os signos que serão mais impactados por esta entrada difícil de Plutão em Aquário são o próprio Aquário, Leão, Touro e Escorpião do primeiro decanato. Ou seja, se tiver Sol, Lua, Marte, Vénus, Urano ou ascendente até aos 8 graus destes signos, redobre a atenção.

A energia vital estará em alta, salvo algumas exceções e é precisamente este excesso de energia que é preocupante. Coletivamente, a energia está associada a vulcões que, mesmo adormecidos, podem entrar inesperadamente em erupção. Mais pontos de conflito podem surgir e os já existentes tendem a tornar-se ainda mais perigosos e ameaçadores. Os signos de Caranguejo, Capricórnio, Carneiro e Balança vão sentir um grande alívio, pois Plutão deixa Capricórnio após 16 anos, trazendo maior tranquilidade à vida dos nativos, com maior fluidez em várias áreas.

Plutão está relacionado com o nosso destino e o destino da humanidade, podendo surgir, para estes quatro signos, uma sensação profunda de dever cumprido, pois muito do conteúdo cármico foi resolvido.

No dia 22, sexta-feira, o Sol entra em Sagitário, signo que tem sido pressionado pelas mãos pesadas de Saturno desde março de 2023. Vamos sentir uma espécie de regresso à vida, um maior movimento na vida social e até alguma alegria, pelo menos até metade do seu percurso, antes de enfrentar a tensão de Saturno que, felizmente, encontra-se em movimento direto desde o dia 15.

Com Saturno direto, a vida avança. Importantes alterações energéticas estão a ocorrer esta semana e, quando as energias mudam, precisamos de alguns dias para nos adaptarmos. Meditem bastante, pois será fundamental manter a calma e o equilíbrio, já que estamos a começar uma nova jornada espiritual, tanto pessoal como coletiva.

Que os seres de Luz que habitam este Universo abençoem e protejam este planeta!