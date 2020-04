Um relatório elaborado pelo centro de investigação do parlamento iraniano – com especialistas apartidários - referiu que o número de mortos no Irão pela pandemia provavelmente é quase o dobro dos números oficialmente relatados.

O relatório refere que os números de óbitos do Ministério da Saúde são referentes àqueles que morreram em hospitais e obtiveram resultados positivos para o novo coronavírus.

O documento também referiu que testes em massa, algo que os especialistas consideraram necessário na pandemia, não foram realizados no Irão - o que significa que outros casos da doença provavelmente ficaram de fora, como em casos de morte por problemas respiratórios que não foram testados.

O relatório sugeriu que o número de mortos no Irão é provavelmente 80% maior do que os números apresentados oficialmente, ou seja, quase o dobro.

No que diz respeito aos casos positivos, número de pessoas infetadas é provavelmente seria de “oito a 10 vezes” maior que os números relatados, segundo o relatório.

Se forem corretos estes dados, com os piores números do relatório elevariam o potencial de mortes no Irão acima dos 8.500, com um total de 760.000 casos e isso catapultaria o Irão para o país com o maior número de infeções no mundo.