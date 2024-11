Depois do sucesso de 'Rabo de Peixe', uma série da Netflix, José Condessa vai regressar aos Açores, desta vez para gravar uma coprodução entre os Estados Unidos e Portugal.

Trata-se do filme 'Honeyjoon', uma comédia dramática independente, escrito e realizado por Lilian T. Mehrel. A trama já está a ser filmada na ilha de São Miguel.

'Honeyjoon' é inspirado na vida da realizadora - que tem raízes alemãs e iranianas - e conta a história de Lela (protagonizada por Amira Casar) e da sua filha June (interpretada por Ayden Mayeri) após a morte do marido. Tem ainda, na sua génese, o movimento 'Mulher, Vida, Liberdade', que teve início em 2022, no Irão, após a morte da estudante Mahsa Amini.

Num comunicado, citada pelo The Hollywood Reporter, Lilian T. Mehrel afirmou: "É o sonho de qualquer realizador trabalhar com talentos como Ayden, Amira e José, que encarnam as suas personagens com camadas, ligações e presenças tão diferenciadas que se sentem totalmente vivas. (...) A brilhante fluidez cómica e dramática de Ayden, a seriedade e leviandade intuitiva de Amira e a brilhante energia dimensional de José combinam lindamente. Mal posso esperar para que o mundo os veja brilhar juntos neste filme".

José Condessa, por sua vez, partilhou nas redes sociais a felicidade por poder abraçar um novo projeto nos Açores. "Acho que está a acontecer e, mais uma vez, na ilha mágica", escreveu na publicação.

'Honeyjoon', recorde-se, angariou cerca de 935 mil euros de financiamento por parte do Festival de Cinema Tribeca, que este ano teve a sua primeira edição em Portugal. A estreia está marcada para a edição norte-americana do festival, em 2025.

