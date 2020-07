Em meados de julho as autoridades anunciaram a morte de 140 médicos e enfermeiros infetados pelo coronavírus e ainda a contaminação de 5.000 pessoas entre o pessoal médico.

Lari referiu-se ainda a 2.489 novos casos de contaminação nas últimas 24 horas, elevando o balanço oficial para 286.523 pessoas infetadas no país.

Devido ao ressurgimento de novos surtos do novo coronavírus, desde o início de maio, o Estado ordenou o uso obrigatório de máscara em todos os locais públicos cobertos e nas províncias mais atingidas.

A pandemia de COVID-19 já provocou mais de 627 mil mortos e infetou mais de 15,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos (143.800) e mais casos de infeção confirmados (mais de 4 milhões).

Seguem-se Brasil (84.082 mortos, mais de 2,2 milhões de casos), Reino Unido (45.554 mortos, mais de 297 mil casos), México (41.908 mortos, mais de 370 mil casos), Itália (35.092 mortos e mais de 245 mil casos), França (30.182 mortos, mais de 331 mil casos) e Espanha (28.429 mortos, mais de 270 mil casos).

A Índia, que contabiliza 30.657 mortos, é o terceiro país do mundo em número de infetados, depois dos EUA e do Brasil, com mais de 1,2 milhões, seguindo-se a Rússia, com mais de 778 mil casos e 12.427 mortos.