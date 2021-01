A Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda vai aumentar a capacidade de internamento para doentes com covid-19 no Hospital Sousa Martins por ter apenas uma cama disponível no Serviço de Medicina Intensiva, foi hoje anunciado.

Segundo fonte do Conselho de Administração da ULS da Guarda, presidido por João Barranca, no Hospital Sousa Martins estão internados 103 doentes nas três áreas Covid e 11 nos cuidados intensivos. "No internamento Covid 1 temos 44 camas e estão todas ocupadas. No [internamento] Covid 2 estão 38 camas e encontram-se todas ocupadas. No [internamento] Covid 3, que abriu na quinta-feira, estão dez camas e todas também ocupadas. Por fim, no Serviço de Medicina Intensiva (SMI), das 12 camas, temos 11 ocupadas", descreveu a mesma fonte. O Conselho de Administração da ULS da Guarda adianta que "está a fazer todos os esforços para reforçar os recursos humanos nos internamentos Covid e conseguir, assim, abrir mais 12 camas (Enfermaria Covid 3) e mais quatro camas de cuidados intensivos". A unidade de saúde indica que também está a proceder ao reforço dos profissionais. "Nos últimos dias contratámos já 10 assistentes operacionais e contamos contratar mais 20. Está ainda previsto contratarmos mais 15 enfermeiros, sendo que, destes, três iniciam já funções na segunda-feira", referiu a fonte. A ULS da Guarda (que abrange 13 concelhos do distrito da Guarda, exceto o de Aguiar da Beira, que pertence ao Agrupamento de Centros de Saúde do Dão - Lafões) gere os hospitais da Guarda (Sousa Martins) e de Seia (Nossa Senhora da Assunção), e também 12 centros de saúde e duas unidades de saúde familiar (A Ribeirinha, na cidade da Guarda e a "Mimar Mêda", na cidade de Mêda), abrangendo cerca de 142 mil habitantes. A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.092.736 mortos resultantes de mais de 97,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP. Em Portugal, morreram 9.686 pessoas dos 595.149 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde. A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.