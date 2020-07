A orientação faz parte da norma “Prevenção e Controlo de Infeção por SARS-CoV-2: Blocos Operatórios e Procedimentos Cirúrgicos" publicada hoje pela Direção-Geral da Saúde.

A DGS refere que, tendo em conta "a reorganização dos recursos humanos e materiais afetos à prestação de cuidados de saúde no sistema de saúde e no Serviço Nacional de Saúde (SNS) para dar resposta à avaliação e tratamento dos doentes COVID-19, importa, em Fase de Mitigação continuar a garantir a abordagem clínica dos doentes com suspeita ou infeção confirmada por SARS-CoV-2 no SNS".

Segundo a norma, divulgada no ‘site’ da DGS, os hospitais devem elaborar um plano que permita operacionalizar a abordagem cirúrgica urgente/emergente destes doentes, aplicar os seus protocolos internos e providenciar a formação e treino adequado dos profissionais de saúde do bloco operatório.

Esse plano deve incluir “a avaliação de risco do doente, dos processos e estruturas existentes”, para assegurar “o bloqueio da cadeia de transmissão da SARS-CoV-2, a proteção dos profissionais de saúde e a redução do risco de contágio de outros doentes”.

Deve também garantir “o nível de qualidade e segurança dos cuidados cirúrgicos nomeadamente na prevenção da infeção do local cirúrgico” e reforçar a necessidade do cumprimento da norma sobre Higiene das Mãos e das Precauções Básicas de Controlo de Infeção.