A iniciativa insere-se no "Projeto H2 - Humanizar o Hospital", criado para atenuar a situação de isolamento em que se encontram os doentes internados, refere o CHUC, em comunicado enviado à agência Lusa, salientando que a "situação criada pela pandemia covid-19 veio introduzir alterações profundas na realidade hospitalar".

"Atualmente, um dos aspetos mais preocupantes no que diz respeito à humanização dos cuidados hospitalares é a situação de grande isolamento em que se encontram os doentes infetados, nomeadamente nas unidades de cuidados intensivos ou intermédios, obrigatoriamente afastados do contacto familiar durante várias semanas", salienta a nota.

Por outro lado, acrescenta, "a situação idêntica também se verifica com os doentes internados por outras patologias, uma vez que as atuais regras de gestão clínica obrigam a uma marcada limitação (ou mesmo proibição) das visitas".

De acordo com o CHUC, o desenvolvimento da iniciativa MSH2 do "Projeto H2" será progressivo e dinâmico, dividido em duas fases distintas: "a primeira, focada principalmente nos doentes covid-19, e a segunda, em que serão também abrangidos os doentes internados com outras patologias".

"A dinâmica da sua progressão será ajustada de acordo com o que a prática vier a aconselhar", adianta o comunicado, referindo que, "para os doentes e para as respetivas famílias, esta situação de isolamento e afastamento é, naturalmente, geradora de grande angústia e sofrimento".