"O objetivo foi escrever nas paredes do hospital a mensagem de que estes profissionais, que representam os grupos que trabalham aqui no dia-a-dia, não mais serão esquecidos. São profissionais que trabalham neste hospital, mas também de todo o SNS que, com o seu trabalho, dedicação, empenho e um trabalho de equipa, que todos os dias fazem com enorme sentido de humanização em prol dos utentes", disse o presidente do conselho de administração do hospital, Fernando Araújo, também num dia em que foi confirmada a primeira morte de um médico português com covid-19.

Tinha 68 anos, estava internado há mais de 40 dias nos cuidados intensivos no Hospital de São José, em Lisboa, e terá sido infetado por um colega.

"As minhas primeiras palavras vão para a família com enorme sentido de pesar. Foi um dos nossos que caiu. Ele nunca mais será esquecido", disse Fernando Araújo, que estima que o São João registe cerca de 200 casos de infeção entre profissionais de saúde. "Felizmente a maioria já regressou ao serviço", acrescentou.

Cristina Teixeira, assistente técnica há 18 anos no Hospital de São João é uma das retratadas. À Lusa disse ter ficado "surpreendida", mas sobretudo "feliz por todos os profissionais", porque, sublinhou: "Trabalhamos todos em conjunto nesta epidemia e tivemos medo. Tivemos. Bastante".

Ao lado está o rosto de Patrícia Botelho, enfermeira na urgência geral, serviço que foi "linha da frente" no combate à pandemia.

"Nos dois/três meses que passaram, as maiores dificuldades foram termos uma afluência anormal de pessoas à urgência, a carga de trabalho aumentou, tivemos de nos ambientar a novas dinâmicas e novas rotinas e a um vírus que trazia uma preocupação crescente a nível global. Somando-se o medo enorme de transmitir alguma coisa às nossas famílias", descreveu à Lusa.

E, para não transmitir esse vírus, Patrícia somou aos novos procedimentos do hospital, novas rotinas em casa que incluiu uma "zona de sujos", "mais banhos" e "roupas depositadas em sacos fechados".

Também David Andrade, médico no serviço de urgência há 18 anos, que brinca com o facto de ter sido escolhido para o mural, dizendo que "era o rosto que estava mais à mão", admite ter tido receios no passado, mas, sublinhando que o SNS "conseguiu responder", lembra já o futuro.

"Houve um sentimento de apreensão face ao que podíamos contar. É evidente que no início estávamos com medo do número de casos (...). O SNS esteve muito bem preparado. O vírus continua aí. Devemos manter todos os cuidados que são exaustivamente e diariamente solicitados", frisou.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 450 mil mortos e infetou mais de 8,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.524 pessoas das 38.089 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.