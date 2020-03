Em comunicado, a Aliança (EPHA, na sigla em inglês), que reúne uma série de organizações não-governamentais europeias na área da saúde pública, sublinha que a poluição atmosférica provoca hipertensão, diabetes e doenças respiratórias, “condições que os médicos começam a relacionar com taxas de mortalidade mais elevadas por Covid-19”.

A EPHA recorre a um estudo de 2003, sobre vítimas do coronavírus SARS [síndrome respiratória aguda grave], que concluiu que “os pacientes em regiões em níveis de poluição do ar moderados tinham 84% mais possibilidades de morrer do que aqueles em regiões com pouca poluição do ar”.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

Lembrando que “a poluição do ar é um dos maiores riscos para a saúde na Europa”, provocando cerca de 400 mil mortes prematuras por ano, a Aliança aponta que uma das zonas de risco é precisamente o norte de Itália, “epicentro do surto do novo coronavírus na Europa”, mas sublinha que o problema é generalizado, recordando que houve 71 processos de infração abertos pela Comissão Europeia contra os Estados-membros por incumprimento da legislação comunitária em matéria de qualidade do ar.

“Os governos deveriam ter combatido a poluição do ar crónica há já muito tempo, mas deram prioridade à economia sobre a saúde, ao serem ligeiros com a indústria automóvel. Quando esta crise estiver ultrapassada, os decisores políticos têm que acelerar medidas para retirar os veículos mais poluidores das nossas estradas”, comentou o secretário-geral em exercício da EPHA.

“A ciência diz-nos que epidemias como a Covid-19 vão ocorrer com cada vez mais frequência, pelo que ‘limpar’ as estradas é um investimento básico para um futuro mais saudável”, concluiu Sascha Marscahng.

O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 já infetou cerca de 170 mil pessoas em todo o mundo, das quais 6.500 morreram e mais de 75 mil recuperaram.