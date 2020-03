A RTP refere a existência de quatro novos casos em território nacional. Três dos infetados são do sexo feminino e que um é do sexo masculino. Os doentes têm ligação ao homem que visitou a feira de calçado em Milão e estão internados no São João, no Porto. Esta informação ainda não foi confirmada pela DGS.

Estas novas infeções vem juntar-SE às oito anunciadas no sábado e que foram confirmados pela DGS. Sobre os casos de ontem sabe-se que três infetados se situam na faixa etária entre os 10 e os 19, dois do sexo masculino e um do sexo feminino. Há também um novo caso masculino na faixa etária entre os 20 e os 29. Destes casos, sobretudo em relação aos mais jovens, Graça Freitas explicou, em conferência de imprensa, que não iriam ser revelados detalhes de modo a proteger a identidade destas pessoas.



"Estes doentes estão estáveis, têm uma grande estabilidade clínica. Estamos a retardar ao máximo a disseminação deste vírus para a comunidade", garantiu.

A distribuição das infeções confirmadas em termos de idades vai dos 10 aos 79 anos. O paciente mais velho é uma mulher, com idade entre 70 e 79 anos, lê-se no boletim da DGS.

Neste momento, Portugal totaliza 25 infeções por COVID-19, mais 12 do que os contabilizados na sexta-feira, segundo o boletim epidemológico. Dos 25, apenas cinco casos são importados de outros países, nomeadamente um de Espanha e quatro de Itália. Os restantes são o resultado de contágio direto com outro infetado, estabalecendo-se cadeias de transmissão.

Assim, 19 estão internados no Hospital de São João e um no Santo António, no Porto, cinco no Curry Cabral, em Lisboa. Nenhum dos casos positivos teve alta até ao momento. O mapa disponibilizado pela DGS não regista casos no Alentejo, Algarve e Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.

De acordo com o boletim epidemológico enviado pela DGS ao início da noite de sábado, havia 34 novos casos suspeitos de COVID-19 em Portugal, o que elevava para 224 o número total de suspeições em Portugal desde janeiro. Há 47 situações à espera de resultados de análises e 412 casos em vigilância.

Segundo o jornal Público, um hospital de campanha do INEM iria ser montado, durante a noite de sábado, junto ao serviço de urgência do Hospital de São João, no Porto.

Recorde-se que este é o hospital português com maior número de casos positivos internados, sendo que na passada segunda-feira, Graça Freitas afirmou que os hospitais do Porto tinham esgotado a sua capacidade para acolher casos confirmados e suspeitos. A informação não foi confirmada por Marta Temido que no dia seguinte afirmou que os hospitais de São João e Santo António mantinham a sua capacidade de resposta. A ministra da Saúde afirmou que existem duas mil camas preparadas no país.

Já tinha sido noticiado na sexta que um hospital de campanha seria acionado no Hospital Santa Maria, em Lisboa, num pedido feito à Cruz Vermelha. "Vão ser colocadas essas infraestruturas nos hospitais que possam requerer ambiente de isolamento específico para doentes suspeitos a fim de não estarem próximos dos doentes que procuram dos doentes que procuraram as urgências habitualmente", revelou Francisco George à TSF.

Medidas de prevenção no Norte do país

Na conferência de imprensa de ontem, Marta Temido informou que, por precaução, o edifício onde são lecionados os cursos de História da Universidade do Minho, a Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto e a Escola Básica e Secundária de Idães, em Felgueiras, serão encerrados.

“Identificámos que casos recentemente confirmados com o COVID-19 estiveram em instituições de ensino, elevando o risco de transmissão nessas instituições", disse a ministra da Saúde.

"Assim, a autoridade nacional e as autoridades regionais de saúde recomendaram tecnicamente o encerramento da Escola Básica e Secundária de Idães em Felgueiras, da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, do ICBAS [Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, também da Universidade do Porto], e do edifício onde funciona o curso de História da Universidade do Minho”, precisou Marta Temido.

Estão também temporariamente suspensas as visitas em hospitais, lares e prisões na região norte. A ministra recomendou também o adiamento de eventos sociais.

Marta Temido explicou ainda que as autoridades de saúde identificaram “a capacidade de um conjunto de hospitais”. No entanto, “se o surto evoluir, todos os hospitais do Sistema Nacional de Saúde serão activados” garantiu. Há assim, neste momento hospitais de primeira, segunda e terceira linha, sendo que a norte do país, zona com maior números de doentes infetados, apesar de o hospital de referência ser o São João, o Santo António já foi ativado e os hospital de Braga e o Pedro Hispano também estão preparados para dar resposta ao surto do novo coronavírus.

Questionada sobre o número de camas e profissionais de saúde disponíveis no país para lidar com este surto, a ministra informou que “a capacidade de resposta irá sendo dinamicamente ajustada àquilo que sejam as necessidades”. Caso haja necessidade poderá usar-se outros recursos, nomeadamente do setor privado "que já manifestou a sua disponibilidade".

Graça Freitas explicou também que “as medidas que tomamos para o Norte serão tomadas para outras regiões, se a situação for semelhante ou pior”, uma vez que as decisões estão a ser tomadas “dia a dia, minuto a minuto”, de acordo com a evolução do novo coronavírus no país.