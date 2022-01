“Analisámos a possibilidade, tal como aconteceu em 2020 no período de emergência, da contratação a título excecional de alguns enfermeiros e médicos reformados para ajudarem a reforçar a capacidade de resposta do ministério da Saúde, tanto na vertente de tratamento como também no processo de vacinação,” disse o ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Comunicação Social e Novas Tecnologias, Wuando Castro.

Segundo Wuando Castro a possibilidade foi equacionada durante a reunião do comité de crise contra covid-19 realizada no sábado que também admitiu “a hipótese de utilização de alguns operativos das forças militares que têm formação de base ao nível da saúde para também apoiarem neste processo porque o nível de contágio nos profissionais [de saúde] tem sido também alto, o que tem condicionado o bom desempenho deles para enfrentar agora esta quarta vaga” no país “com a presença da variante Ómicron”.

Na semana passada o ministro da Saúde, Edgar Neves, afirmou que São Tomé e Príncipe está-se a confrontar “com um aumento vertiginoso do número de casos na sociedade de uma forma geral e muito em particular nos profissionais de saúde nas diferentes especialidades de intervenção sanitária.”

Em declarações à Lusa a presidente do Sindicato dos Médicos, Benvinda Vera Cruz, afirmou que tem havido “sobrecarga” para os profissionais de saúde que não estão infetados e referiu que os estes estão a “gerir a situação com muita dificuldade” e com algum “stress.”

“Quando se começa a fazer o trabalho mais do que o habitual, é claro que stressa. É mais esforço que se tem que fazer e é mais stressante”, afirmou.

Embora grande parte dos profissionais estejam em casa infetados com o vírus SARS-CoV-2, Benvinda Vera Cruz disse que é contra a contratação de profissionais reformados para reforçar apoiar a luta contra a doença e na vacinação.

“Uma coisa é covid-19 outra coisa é quando há uma calamidade qualquer. Covid-19 é complicado para estas pessoas que já estão na reforma, que são pessoas que já têm doenças crónicas” justificou a médica sindicalista.

“Nós temos que proteger estas pessoas — são pessoas mais velhas,” precisou.

Benvinda Vera Cruz reconheceu que neste momento “há dificuldades” na resposta a pandemia provocada pela falta de pessoal, mas defendeu que os profissionais de saúde “não podem se queixar.”

A presidente do sindicato dos médicos defendeu que se deve reforçar os meios para “sensibilizar a população a vacinar-se” assegurando que “grande parte dos profissionais de saúde está vacinada.”

“Nós temos consciência de que nós trabalhamos com doentes e neste momento a covid-19 está altamente contagiosa e temos todos que vacinar,” acrescentou, Benvinda Vera Cruz.

O arquipélago de São Tomé e Príncipe registou na última semana cinco mortes associadas à covid-19 e 992 novas infeções pelo novo coronavírus, tendo atingido o recorde de 319 novos casos em um só dia, de acordo com os dados oficiais.

Segundo o Boletim Diário divulgado hoje pelo Ministério da Saúde, o arquipélago registou 24 infeções pelo SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas, sendo 18 na ilha de São Tomé e seis infeções na ilha do Príncipe.

Os dados apontam ainda para um total de 1.613 testes realizados na semana entre 3 a 9 de janeiro, dos quais 992 foram positivos e 621 negativos.

O recorde de novas infeções (319) foi registado no sábado.

Na semana anterior tinham sido realizados 449 testes, dos quais 170 tiveram resultado positivo.

O arquipélago tem 1.059 pessoas sob vigilância — 986 em isolamento domiciliário e 19 internados, dos quais um em estado grave, na ilha de São Tomé e 55 pessoas em isolamento domiciliário na ilha do Príncipe.

No total, desde o início da pandemia, o país regista 4.916 casos de infeção, que resultaram em 63 mortos e 3.794 recuperados. São Tomé e Príncipe administrou 146.279 doses de vacina – 88.162 pessoas têm a primeira dose e 58.117 têm o esquema vacinal completo.