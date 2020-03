O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, estima que sejam várias centenas o número de portugueses que neste momento estão a tentar o regresso a casa, estando a viajar nos vários continentes, e assegura que o Governo está a dar resposta a todos os pedidos junto de embaixadas e consulados.

“A minha maior preocupação, neste momento, é o caso do Peru”, disse Santos Silva, em declarações à Lusa, referindo-se a um grupo de cerca de 100 portugueses que procura o regresso a Portugal, depois de as autoridades peruanas terem colocado limitações às entradas e saídas do país, como medida de contenção da propagação no novo coronavírus.

Santos Silva afirmou que o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) tem dado resposta a todos os pedidos que têm chegado a embaixadas e consulados, para apoio na repatriação.

Em vários casos, o repatriamento está a fazer-se no âmbito de esquemas de colaboração entre países europeus, ou mesmo com o recurso ao Mecanismo Europeu de Proteção Civil (da União Europeia), que permite conjugação de esforços entre diversos estados.

Foi o que aconteceu com um pequeno grupo de turistas que estava nas Filipinas e que está neste momento de regresso, juntamente com um grupo mais alargado de turistas alemães, depois de os governos de Lisboa e de Berlim se terem entendido para um plano de repatriamento.