O executivo açoriano admite fazer uma reavaliação da situação no dia 30 de abril e, se necessário, “implementar novas soluções”, consoante o evoluir do surto e o número exato de estudantes que pretendem regressar à região, que ainda não está apurado.

“Vamos implementar estas medidas de imediato, mas, acima de tudo, terá de estar a saúde pública e a proteção dos estudantes, das suas famílias e dos nossos concidadãos que cá estão”, sublinhou o titular da pasta dos Assuntos Parlamentares.

Os estudantes que optem por permanecer no continente português e se encontrem em “situação de carência e precariedade” poderão solicitar ao Governo Regional um apoio financeiro para fazer face a despesas com alojamento e alimentação ou com o cancelamento de passagens aéreas para a região.

O Governo Regional atribuirá também um apoio financeiro aos estudantes que já tinham passagens de regresso compradas na companhia aérea Azores Airlines, que se tenham visto obrigados a alterar o voo para a TAP, tendo em conta que a companhia regional suspendeu as suas ligações.

Será ainda disponibilizado, em caso de necessidade, apoio psicológico tanto para os estudantes, como para as suas famílias.

Os pedidos de apoio social e as intenções de regresso à região devem ser comunicados através da Linha Verde de Apoio ao Estudante Deslocado (800 24 25 26), que entrará hoje em funcionamento e estará disponível de segunda a sexta-feira entre as 10:00 e as 17:00, ou pelo email apoioestudantes@azores.gov.pt.

Os jovens que pretendam regressar aos Açores “devem fazê-lo através dos voos da TAP que se realizam para as ilhas Terceira e São Miguel, dentro das disponibilidades existentes e cumprindo todas as normas de segurança estipuladas”, sendo que a ocupação dos voos da TAP está limitada a “um terço do número de lugares disponíveis”.

À chegada terão de ficar 14 dias em confinamento num hotel, tal como todos os outros passageiros que aterrem nos Açores.

As viagens de passageiros inter-ilhas no arquipélago estão suspensas, sendo permitidas apenas deslocações pontuais com autorização da Autoridade de Saúde Regional.

Questionado sobre a situação dos estudantes de outras ilhas que não Terceira e São Miguel, Berto Messias disse que, após os 14 dias de confinamento, “serão acionados os mecanismos que permitam essa distribuição para as respetivas ilhas”, mas em articulação a Autoridade de Saúde Regional e consoante a contexto do surto no momento.

Já foram confirmados 72 casos de covid-19 nos Açores, em seis ilhas, estando um deles recuperado.

São Miguel, a maior ilha do arquipélago, é que a tem mais casos registados (35), seguindo-se Terceira (11), Pico (10), São Jorge (sete), Faial (cinco) e Graciosa (quatro).