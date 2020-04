“A mensagem é que ainda é muito cedo para fazer mudanças”, respondeu aos jornalistas, durante a conferência de imprensa diária sobre a crise, e acrescentou que a decisão sobre um prolongamento será tomada na quinta-feira.

O diretor-geral de Saúde de Inglaterra, Chris Whitty, acrescentou que, embora tenha referido sinais positivos em termos da estabilização do número de hospitalizações, ainda são esperados mais dados sobre a evolução da curva epidemiológica e que espera um aumento das mortes nos próximos dias.

“Ainda não chegámos a um ponto em que podemos dizer com confiança e segurança que passámos o pico e que podemos pensar nas próximas fases”, disse o responsável.

O Reino Unido é hoje um dos países mais afetados pela pandemia na Europa, com 12.868 mortes, de acordo com o balanço publicado hoje, mas começa a estar sob pressão para fazer preparativos para a próxima fase, tal como países como Espanha, França, Itália e Alemanha estão a começar a fazer.

O principal partido da oposição desafiou hoje o governo de Boris Johnson a tornar pública a estratégia de saída do regime de confinamento imposto a 23 de março para travar a transmissão do novo coronavírus, mais tarde do que outros países europeus.

O recém-eleito líder do partido Trabalhista, Keir Starmer, defendeu hoje, em declarações à BBC, que as pessoas precisam "ver a luz no fim do túnel”.