Na principal ligação do Algarve a Espanha, inspetores do Serviços de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e militares da Guarda Nacional Republicana (GNR) questionavam hoje à tarde os passageiros dos veículos que entravam e registavam a proveniência e motivo da sua deslocação a Portugal.

Um turista suíço de férias no Algarve afirmou à Lusa que se dirigiu à fronteira para “verificar se estava fechada, porque temia não poder regressar" ao seu país.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

Stefene Freiburghaus chegou “há três dias” para uma semana de férias e mostrou-se apreensivo com a possibilidade do encerramento de fronteiras, já que será mais “complicado regressar à Suíça”.

Contudo, as declarações à Lusa foram feitas antes de ter sido anunciado pelo Governo o encerramento das fronteiras, a partir das 23:00, à circulação de pessoas, exceto mercadorias e trabalhadores transfronteiriços.

Até lá, a ação está a decorrer durante períodos alternados do dia, com o questionário a centrar-se apenas nos veículos estrangeiros, nomeadamente os ligeiros.

A pouco quilómetros da fronteira, na vila de Castro Marim, as medidas de contenção são visíveis, com cidadãos equipados de luvas e máscara em plena rua e num dos supermercados as entradas são condicionadas.

O dispensador de senhas está à porta, onde os clientes aguardam cumprindo as recomendações para que não se agrupem e mantenham, pelo menos, um metro de distância entre si. À entrada, uma funcionária do estabelecimento fornece um par de luvas a cada cliente e relembra as recomendações.

“As pessoas estão calmas, só deixamos entrar dez pessoas de cada vez, mas depende de como está a loja”, afirmou à Lusa.