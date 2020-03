“Nós criámos uma ‘task force’ de 10 pessoas para telefonar para a lista de 3.200 idosos. É uma linha de apoio para pessoas com mais de 60 anos, doentes crónicos ou utentes do nosso atendimento social. Temos o acompanhamento ao idoso via telefónica”, assegurou à Lusa Ricardo Marques (PS).

O autarca explicou também que estão atentos às compras de bens de primeira necessidade e medicamentos e que será a junta de freguesia a suportar os custos.

“Na eventualidade de eles não serem capazes, por carência económica, pelo isolamento, a junta, com seus meios, será ela própria a fazer a aquisição de bens e garantir medicamentos e transportá-los depois para a residência dos idosos”, salientou Ricardo Marques.

O presidente da Junta de Benfica adiantou ainda que serão disponibilizadas refeições gratuitas a cerca de 300 famílias carenciadas identificadas na freguesia.

“Vamos produzir refeições e vamos fornecer as refeições a estas famílias”, garantiu, acrescentando que vários projetos sociais que asseguravam refeições às famílias carenciadas deixaram de o fazer, como a Paróquia de Nossa Senhora do Amparo de Benfica e o programa Desperdício Zero.

Portugal registou a primeira morte de uma pessoa infetada com o novo coronavírus, anunciou hoje a ministra da Saúde, Marta Temido.

Trata-se de um homem de 80 anos, que tinha "várias patologias associadas" e estava internado há vários dias, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, disse a ministra, que transmitiu as condolências à família e amigos.

Em Portugal, 331 pessoas foram infetadas até hoje com o vírus da pandemia Covid-19, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde.

Acompanhe aqui, ao minuto, todas as informações sobre o novo coronavírus em Portugal e no mundo.

Coronavírus: como funciona a sala de pressão negativa?