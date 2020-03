Manter-se-á a distribuição de autocolantes e a afixação de propaganda relativa à campanha “Eu Exijo” nas ruas e nos locais de trabalho, observando todas as condições e recomendações de segurança para que essas ações possam realizar-se com o mínimo risco.

A Fesap sublinha que estas medidas não representam “qualquer recuo ou alteração no que respeita aos objetivos da luta dos trabalhadores da Administração Pública pela negociação e por aumentos salariais dignos e justos, mas sim um reconhecimento de que, neste momento, a necessidade de contenção da propagação do Covid-19 exige a máxima responsabilidade de todos, não sendo por isso prudente a promoção de quaisquer ações que resultassem numa elevada concentração de pessoas no mesmo local”.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou a doença COVID-19 como pandemia, uma decisão que justificou com os "níveis alarmantes de propagação e de inação".

A pandemia de COVID-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.500 mortos em todo o mundo.

O número de infetados ultrapassou as 124 mil pessoas, com casos registados em 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 78 casos confirmados. Até ao momento, as escolas portuguesas mantêm-se abertas, exceto aquelas encerradas de forma casuística por ligação a casos confirmados ou casos suspeitos.

O Governo português decidiu suspender todos os voos com destino ou origem nas zonas mais afetadas em Itália, recomendando também a suspensão de eventos em espaços abertos com mais de 5.000 pessoas. Ordenou também a suspensão temporária de visitas em hospitais, lares e estabelecimentos prisionais na região Norte, a mais afetada.

Foram também encerrados alguns estabelecimentos de ensino, sobretudo no Norte do país, assim como ginásios, bibliotecas, piscinas e cinemas.

Os residentes nos concelhos de Felgueiras e Lousada, no distrito do Porto, foram aconselhados a evitar deslocações desnecessárias. Um pouco por todo o país, centenas de eventos têm sido cancelados num esforço conjunto para travar a propagação do COVID-19.

A Itália é o caso mais grave depois da China, com mais de 12.000 infetados e pelo menos 827 mortos, o que levou o Governo a decretar a quarentena em todo o país.

