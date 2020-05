“A sociedade tem a responsabilidade de, tendo excluído o idoso sob a égide do resguardo e da proteção, preparar a saída do confinamento e repensar o enquadramento a dar a esta população”, lê-se no comunicado enviado pelo SINCLab.

Contactados pela Lusa, os responsáveis pela coordenação científica do laboratório, Rui Serôdio e Alexandra Serra, explicaram hoje que o objetivo da equipa é alertar para o facto de “se retomarem todos os projetos que já existiam no território no âmbito da componente do envelhecimento ativo”.

“Em alguns locais do país, temos cerca de 35 a 40% da população com mais de 65 anos e para as quais têm de existir respostas sociais que não sejam apenas assistenciais, uma vez que se trata de uma população que cada vez tem mais condições de saúde e que precisa de envelhecimento ativo, ou seja, de respostas que vão para lá daquilo que nesta altura tanto se fala”, defendeu Rui Serôdio.

Para os coordenadores do laboratório da Universidade do Porto, que trabalha com os 17 municípios da Área Metropolitana do Porto (AMP) em prol do envelhecimento ativo, “a identidade do sénior não pode ser posta em causa por decreto”.

“Todos os dias, a população idosa recebe uma mensagem terrível de quase morte anunciada e é preciso pensar nisso e trabalhar essa imagem”, defenderam.