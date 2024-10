O NOVA Center for Global Health LAB da Universidade Nova de Lisboa, dinamizou um projeto + Longevidade, no formato ThinkTank. para refletir a importância, a necessidade e um caminho de futuro para reforçar a abordagem vacinal na idade adulta, com vista a maximizar o seu contributo enquanto fator de proteção da saúde e promoção de um envelhecimento saudável. Fui instada a participar na iniciativa Think Thank, bem como a comentar a apresentação pública do relatório final do projeto, que decorreu no passado dia 24/09/2024, na Assembleia da República. A minha colaboração foi no sentido de reconhecer a relevância do estudo e do respetivo relatório para a formulação de políticas de longevidade nos Sistemas Regionais de Saúde, especialmente considerando a condição ultraperiférica e insular, como no caso do Sistema Regional de Saúde da Madeira.

O projeto + Longevidade contou com a colaboração de um grupo de peritos que inclui profissionais de saúde, investigadores e decisores políticos. Do grupo de peritos que contribuíram para o relatório, destaca-se a participação dos ex-ministros da Saúde, Adalberto Campos Fernandes e Luis Filipe Pereira e também de Francisco George, antigo Diretor-Geral da Saúde, bem como o médico Pneumologista, Filipe Froes

Das 21 recomendações, geradas por consenso entre os peritos, as quais se enquadram em três eixos principais: investimento na prevenção e envelhecimento saudável; capacidade do sistema de saúde e sinergias na comunidade e salvaguarda do compromisso da população adulta com a vacinação, o alerta principal vai para a necessidade urgente de adotar um calendário vacinal específico para adultos e a inclusão de imunizações contra doenças como a Doença Pneumocócica, Gripe, HPV ((infeção por vírus do papiloma humano), Herpes Zoster (Zona) e o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), as quais, trariam ganhos em saúde e economia consideráveis para o país.

O alinhamento dos peritos teve por base as seguintes premissas:

O crescente envelhecimento populacional, exige uma resposta de saúde pública abrangente e eficaz. Neste contexto, a vacinação do adulto emerge como um pilar essencial para promover uma longevidade saudável, prevenindo doenças, preservando a qualidade de vida dos anos que são vividos para além dos 65 anos e reduzindo a carga de doença e a pressão sobre o sistema assistencial.

É inegável que a vacinação tem sido uma das maiores conquistas da saúde pública, salvando milhões de vidas e prevenindo doenças graves em todas as faixas etárias. O aumento da esperança de vida justifica uma cuidadosa adaptação das recomendações vacinais à população mais velha tendo por base uma melhor compreensão das razões subjacentes à baixa taxa de cobertura, bem como um melhor conhecimento da imunosenescência.

Para enfrentar este desafio, é crucial fortalecer a resposta de saúde pública em relação à vacinação do adulto. Isso implica investir em campanhas de educação e sensibilização, que informem a população sobre os benefícios da vacinação e desmistifiquem mitos e equívocos, reformulando a narrativa vacinal em torno da importância da vacinação ao longo da vida.

É fundamental também facilitar o acesso às vacinas, tecnologicamente, inovadoras, que têm, além de segurança confirmada, uma função protetora importante.

As doenças infeciosas são uma significativa causa de morbilidade e mortalidade na população idosa, mas também são responsáveis por uma grande parte da mortalidade precoce, abaixo dos 70 anos.

A gripe, a doença pneumocócica, o herpes zoster, tétano, difteria e mesmo a morbilidade por pertússis na população idosa, são exemplos de doenças infeciosas que podem ser prevenidas por vacina e que têm um impacto significativo na saúde e qualidade de vida dos adultos mais velhos.

A atualização do Plano Nacional de Vacinação (PNV) visando a inclusão de novas vacinas que são particularmente relevantes para a população adulta e idosa, deve ser uma prioridade imediata.

A vacinação do adulto não é apenas uma questão de saúde individual, mas também de saúde pública e sustentabilidade do sistema de saúde. A definição de uma estratégia vacinal na idade adulta, que inclui a aplicação de imunizações sazonais, estabelece as bases para um envelhecimento protegido, garantindo que as pessoas se mantenham saudáveis e imunizadas ao longo da vida, prevenindo complicações e vulnerabilidades associadas à idade avançada.