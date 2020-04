Morreram nas últimas 24 horas 517 pessoas em Espanha, elevando para 17.489 o total de óbitos no país. No domingo tinham-se registado mais 619 fatalidades por COVID-19 neste país.

De acordo com o Ministério da Saúde espanhol, há 3.477 novos infetados com o vírus SARS-CoV-2, um número que volta a baixar e que é o mais baixo das últimas semanas, sendo agora o total de pessoas que contraíram a doença de 169.496 (dados consolidados às 20:00 de domingo, hora de Lisboa).

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, 64.727 pessoas foram consideradas como curadas em Espanha, uma percentagem de 38% em relação aos casos positivos confirmados.

Espanha atingiu o temido pico de mortalidade a 2 de abril, com 950 mortes.

A pandemia da COVID-19 já causou mais de 112 mil mortos e infetou mais de 1,8 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, os Estados Unidos são agora o país que regista o maior número de mortes (mais de 22 mil) e de infetados (mais de 555 mil).

O continente europeu, com mais de 932 mil infetados e 77 mil mortos, é o que regista o maior número de casos, e a Itália é o segundo país do mundo com mais vítimas mortais, contando 19.899 óbitos e mais de 156 mil casos confirmados.

Além de Estados Unidos, Itália e Espanha, os países mais afetados são França, com 14.393 mortos (cerca de 132 mil casos), Reino Unido, com 10.612 mortos (84 mil casos), Irão, com 4.474 mortos (71 mil casos), China, com 3.341 mortos (82 mil casos), e Alemanha, com 2.673 mortes (120 mil casos). Em África, há registo de 747 mortos e mais de 13 mil casos em 52 países.