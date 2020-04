Segundo o relatório sobre o estado da enfermagem no mundo, havia em 2018 quase 28 milhões de enfermeiros, mais 4,7 milhões em relação a 2013 e o equivalente a 59% dos profissionais de saúde.

A OMS alerta, no entanto, que, apesar do crescimento do número de profissionais, continua a haver um défice de cerca de 5,9 milhões de enfermeiros, uma carência que afeta sobretudo países em África, no Sudeste Asiático e na região do Mediterrâneo Oriental.

Nestas zonas, a densidade de profissionais por cada 10 mil habitantes é significativamente mais baixa, de tal forma que mais de 80% do número total de enfermeiros trabalham em países que representam metade da população mundial.

O relatório destaca dois casos extremos para ilustrar esta distribuição desigual: as regiões africana e das Américas. Apesar de populações semelhantes, havia em 2018 quase 10 vezes mais enfermeiros nas Américas (83,4 por 10 mil habitantes) do que em África (8,7).

Perante estes dados, a OMS alerta que os países mais afetados pela falta de enfermeiros devem aumentar em 8% por ano, em média, o número de licenciados, bem como implementar medidas para promover o emprego e a retenção de profissionais nos sistemas nacionais de saúde, já que um em cada oito enfermeiros não trabalha no país onde nasceu ou teve formação.

Estas são medidas igualmente necessárias para assegurar a renovação de profissionais, uma vez que cerca de 17% dos enfermeiros no mundo deverão reformar-se nos próximos 10 anos.