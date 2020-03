Fonte oficial da empresa disse à Lusa que foi desenvolvido um plano de prevenção e minimização dos riscos associados ao Covid-19, que tem como base os planos de segurança já estabelecidos pela empresa para lidar com outras situações similares, de acordo com as boas práticas internacionais no setor de cruzeiros.

“Mais especificamente, estabelecemos um reforço dessas mesmas medidas com a criação de um protocolo preventivo, que inclui a montagem de uma tenda no cais de Vila Nova de Gaia [distrito do Porto] onde iremos realizar a triagem pré-embarque de todos os nossos clientes, através da aplicação de um questionário sobre estado de saúde e medição de temperatura”, esclarece.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

A empresa acrescenta que esse procedimento será também aplicado a todos os tripulantes, bem como a todos os fornecedores que se desloquem a bordo.

Numa resposta escrita à Lusa, a DouroAzul refere que existirão também zonas específicas para a desinfeção de todas as bagagens antes de entrarem a bordo.

“Esta é uma medida de reforço preventivo que entendemos tomar e que foi recebida muito positivamente pelos nossos parceiros internacionais que passarão a adotar a mesma nos programas que têm em curso fora de Portugal”, salienta.

Acrescenta que no decurso dos cruzeiros haverá “um reforço de medidas profiláticas” ao nível da informação dada sobre boas práticas, ao nível da desinfeção de todos os espaços e através do controlo regular da temperatura e estado de saúde de tripulantes e hóspedes, nomeadamente sempre que regressem ao navio após um ‘tour’ ou alguma saída.