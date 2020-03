“O material não abunda e tem de ser gerido com racionalidade. Não tivemos até agora rutura de algum tipo de material. Temos alertado as pessoas para o seu uso. As pessoas estão a aderir muito bem a estes conselhos. Hoje não se vê praticamente ninguém de máscara, ao contrário dos primeiros dias em que se viu o uso de máscaras de forma indiscriminada”, disse o diretor clínico do CHUP, José Barros.

O responsável, que falava aos jornalistas no âmbito de uma visita às instalações do CHUP que criou um circuito próprio e independente do serviço de urgência dedicado a casos suspeitos relacionados com o surto de Covid-19, apontou que o uso de máscara “é uma falsa segurança” porque “deve usar máscara quem está doente e não o cidadão comum”.

“O nosso método de trabalho tem de ser de forma a poupar esses recursos (…). Se todos tentarmos, por todas as vias, comprar o que há no mercado haverá rutura de ‘stock’. Temos limites de segurança. A Direção Geral de Saúde (DGS) deu instruções: cada hospital deve dotar-se de 20% do que foi o seu consumo no ano anterior. Se todos fizermos isso não haverá rutura”, descreveu José Barros.

Também questionado sobre as recomendações da Ordem dos Médicos (OM) que, na quinta-feira, apelou às instituições de saúde para abolirem o registo biométrico, através de impressão digital, como medida de prevenção da infeção pelo novo coronavírus, o diretor clínico do CHUP considerou tratar-se de uma “falsa questão”.

“Não temos nenhuma indicação nesse sentido. Essa é apenas uma recomendação da OM que respeitamos, mas não estamos a seguir. Nem nós, nem a esmagadora maioria dos hospitais do país. Parece-nos uma falsa questão. Nós tocamos em imensas coisas no dia-a-dia. Temos de lavar as mãos com água e sabão e desinfetá-las. O registo biométrico é polémico em si próprio. Não devemos misturar os problemas”, considerou.

José Barros disse que os profissionais de saúde do CHUP tiveram experiência de outros surtos, recordando a Gripe A de 2009 e, especificamente neste hospital do Porto, o surto de sarampo há dois anos.

“A metodologia é a mesma, a forma de reagir é idêntica, esses circuitos estão relativamente oleados e há documentos dessas alturas que podem ser adaptados a esta situação. Esta não é uma situação propriamente nova. As pessoas estão preparadas para reagir a ela”, sublinhou o diretor clínico.