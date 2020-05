“O país é bastante assimétrico. Há situações particulares, onde de acordo com a avaliação do risco das autoridades de saúde, as visitas poderão ser diferidas para uma outra data. Mas na grande maioria dos lares estaremos em condições”, disse Graça Freitas.

Na segunda-feira foi anunciado que as visitas aos lares de idosos vão ser retomadas em 18 de maio, ou seja no início da próxima semana, mas vão ser sujeitas a agendamento prévio e, numa fase inicial, serão limitadas ao máximo de uma visita por semana e por utente.

Numa informação publicada no seu site, a Direção-Geral da Saúde (DGS) referia que este limite de um visitante por utente uma vez por semana poderá ser ajustado mediante as condições da instituição e a situação epidemiológica observada na zona onde o lar está localizado.

As visitas vão ter um tempo limitado, não devendo exceder os 90 minutos, acrescenta.

Hoje, Graça Freitas, que falava aos jornalistas na conferência de imprensa diária de ponto de situação sobre a pandemia covid-19 em Portugal, frisou como “regra muito importante” não só “preparar os profissionais dos lares para esta retoma de visitas, mas também o diálogo com as famílias”.