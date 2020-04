Admitindo que é necessário inovar em educação, “é muito importante perceber que qualquer renovação/inovação tem de ser equacionada em função de ambientes ótimos de aprendizagem e de socialização, necessariamente reportados a formas presenciais, as únicas que permitem a partilha, a cooperação entre professores, entre alunos, entre professores e alunos e entre todos os intervenientes do processo educativo”, acrescentam.

“Pela sua natureza e missão, a educação escolar no ensino básico e secundário ocorre num espaço coletivo e formativo, em que a criação de comunidades de aprendizagem reais e não virtuais é uma condição para a consecução das suas finalidades”, advertem.

Neste sentido, “os meios digitais e a distância, podendo ser usados como recursos, não serão nunca substitutivos da presença em espaço escolar dos membros da comunidade educativa”.

Os três investigadores defendem ainda o papel crucial da Universidade “como espaço de criação do conhecimento indispensável à resolução de problemas”, como este com que o mundo se confronta.

É o desenvolvimento da investigação em diversas áreas científicas que “pode trazer as soluções necessárias à criação de vacinas e ao tratamento de doenças” e, por outro lado, “é o pensamento, tal como é desenvolvido nas áreas das ciências sociais e humanas que pode dar grelhas de leitura sobre o que se passa, bem como apontar os caminhos e as saídas a seguir e a adotar”, concluem.

O documento “A framework to guide an education response to the COVID-19 Pandemic of 2020”, de Reimers e Schleicher, identifica os aspetos e as áreas que devem ser considerados nos planos destinados a garantir a continuidade da educação e da aprendizagem, neste novo contexto, baseando-se num levantamento de necessidades junto de 98 países (Portugal incluído).