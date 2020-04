A mulher que alertou a polícia - "escandalizada com o comportamento" dis seus vizinhos - orgulha-se da sua atitude nas redes sociais, abrindo um debate sobre o regresso da delação em plena crise da COVID-19.

A questão é particularmente sensível em um país atormentado pela sua história, onde a denúncia chegou a ser quase uma doutrina estatal sob o regime nazi e depois na República Democrática da Alemã (RDA), durante o regime comunista que reinou na Alemanha Oriental.

Os tweets com a palavra #Denunziant ("denunciante", em português) inundam a rede e multiplicam-se as comparações com o III Reich ou com a polícia política da ex-RDA. "Tudo isso reforça um preconceito arraigado dos alemães contra si mesmos", estima Christian Stocker, professor de psicologia no semanário Spiegel.

Mas, para ele, não se trata de algo específico da Alemanha. Em todas as partes do mundo, perante climas de ansiedade, a população divide-se entre reflexos de solidariedade e aspiração à ordem, com a consequente sanção dos infratores.

Denúncias mais comuns em cidades

Muitos países que recomendaram o confinamento para conter a disseminação da COVID-19 vivem situações idênticas. Na Nova Zelândia, um site especialmente dedicado a denúncias deixou de funcionar ao ficar sobrecarregado com queixas.

Na África do Sul, um casamento foi interrompido após uma chamada anónima e, em França, o número de emergência para denúncias esteve congestionado durante vários dias.

"O fenómeno é universal, mas com características regionais diferentes. Isso ocorre com mais frequência em aglomerações urbanas, onde muitas pessoas dependem umas das outras", comentou à AFP Rafael Behr, professor de criminologia e sociologia na Academia de Polícia de Hamburgo.