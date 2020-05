António Costa falou sobre este tema relativo ao atraso na entrega a Portugal de ventiladores, que são essenciais para a recuperação de doentes com COVID-19, numa entrevista que concedeu à TSF conduzida por Anselmo Crespo e que durou cerca de uma hora.

"Desde sábado passado, a nossa embaixada em Pequim tem finalmente os famosos 500 ventiladores que tínhamos adquirido. Felizmente que até agora não foram necessários, mas a sua aquisição foi importante, porque temos de reforçar a capacidade do Serviço Nacional de Saúde", declarou o primeiro-ministro.

Até agora, dos 508 ventiladores encomendados, apenas poucas dezenas chegaram a Portugal. Os restantes ventiladores deveriam já ter chegado no dia 15 de abril.

No início deste mês, numa conversa telefónica com o Presidente da República Popular da China, Xi Jinping, o chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, pediu-lhe que intercedesse para acelerar a entrega de material "encomendado e pago" à China, em particular ventiladores.