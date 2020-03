Numa nota difundida hoje, Mijatovic, natural da Bósnia-Herzegovina, refere que a pandemia de coronavirus (Covid-19) é especialmente perigosa para as pessoas idosas sujeitas a impactos negativos e desproporcionados nos direitos à saúde e outros direitos fundamentais.

A comissária recorda que os países europeus impuseram medidas especiais de contenção dirigidas em especial aos idosos aconselhando ao isolamento das populações mais envelhecidas, no quadro das medidas contra a propagação da pandemia, sendo que se trata de uma circunstância "que se pode prolongar no tempo".

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

Para Dunja Mijatovic, as medidas de isolamento são "absolutamente" vitais e necessárias por causa da saturação e da falta de meios nos hospitais mas o procedimento pode agravar a situação dos mais velhos devido à distância social.

"Muitos idosos enfrentam riscos de pobreza e de exclusão social, assim como podem ocorrrer problemas de saúde devido ao isolamento social, incluindo problemas mentais", refere.

"Por isso, os idosos precisam de mais apoio do que nunca e as medidas que estão a ser tomadas devem ter em conta as situações associadas. Fiquei especialmente agrada com a postura da França, por exemplo, que permite a circulação a todos aqueles que prestam ajuda aos idosos", disse no mesmo documento.

A responsável diz ainda que as sociedades devem alcançar níveis de "contactos solidários entre gerações", sem colocar em risco as pessoas, e destacou as iniciativas de organizações não-governamentais que encontraram recentemente "formas inovadoras" de contacto através de "encontros virtuais", com recurso a telemóveis e computadores, e chamadas telefónicas efetuadas com regularidade por voluntários.

"Ao mesmo tempo que a sociedade civil responde rapidamente e de forma generosa ao problema, os governos devem igualmente tomar iniciativas de contacto entre os mais novos e os mais velhos, no contexto da crise provocada pela pandemia", alerta.

O comunicado nota que a pandemia tem provocado a proliferação de um discurso de ódio contra as pessoas mais velhas e que é difundido através das redes sociais acrescentando que são "chocantes" as manifestações contra os mais velhos em muitas mensagens transmitidas pela internet.

"Esta situação vai obrigar os Estados europeus a adotarem, depois da crise sanitária, novas reformas no sentido dos cuidados prestados aos mais velhos. No centro das reformas deve prevalecer a ideia de um sistema que venha a apoiar os idosos no sentido da inclusão social", conclui a Comissária para os Direitos Humanos do Conselho da Europa.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 250 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 10.400 morreram.

Das pessoas infetadas, mais de 89.000 recuperaram da doença.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se já por 182 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, com a Itália a tornar-se hoje o país do mundo com maior número de vítimas mortais, com 3.405 mortos em 41.035 casos.

A Espanha regista 1.002 mortes (19.980 casos) e a França 264 mortes (9.134 casos).

No total, desde o início do surto, em dezembro passado, as autoridades da China continental, que exclui Macau e Hong Kong, contabilizaram 80.967 infeções diagnosticadas, incluindo 71.150 casos que já recuperaram, enquanto o total de mortos se fixou nos 3.248.

Destaque também para o Irão, com 1.433 mortes em 19.644 casos.

Vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.

